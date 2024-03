Wie stabil ist Equitrans Midstream wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Equitrans Midstream":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Equitrans Midstream auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "gut" führte.

In Bezug auf die Dividende liegt Equitrans Midstream mit einer Ausschüttung von 5,71 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (19,87 %) unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht".

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Aufgrund des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 12 wird die Equitrans Midstream-Aktie im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "gute" Bewertung auf dieser Ebene.