Wie stabil ist Entegris wirklich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Entegris intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Entegris, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Entegris-Aktie abgegeben wurden. Alle 3 Bewertungen waren "Gut", was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", da 1 Analyst sie als solche einstuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 126,33 USD, was auf ein Abwärtspotential von -9,77 Prozent hinweist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung und somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Entegris-Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.