Wie stabil ist Eni SpA wirklich?

Die italienische Öl- und Gasgesellschaft Eni Spa hat eine Dividendenrendite von 5,48 %, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eni Spa-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (31) als auch der 25-Tage-RSI (43,78) bestätigen diese Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Energiesektors hat die Eni Spa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 99,8 % erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls neutral. Daher erhält die Eni Spa-Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Eni Spa-Aktie basierend auf der Dividendenrendite, dem Relative Strength Index, dem Branchenvergleich des Aktienkurses sowie dem Sentiment und Buzz.

