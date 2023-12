Wie stabil ist Enfusion wirklich?

Enfusion-Aktie: Analysten und Anleger zeigen neutrales bis positives Bild

Die Enfusion-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 3 Analystenbewertungen ein "Neutral"-Rating erhalten. Die durchschnittliche Zielbewertung liegt bei 10,83 USD, was einem potenziellen Anstieg um 8,33 Prozent vom letzten Schlusskurs (10 USD) entspricht. Somit wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für Enfusion. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Enfusion in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral. In den letzten Wochen überwogen jedoch positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse erhält die Enfusion-Aktie sowohl auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs jeweils über dem Durchschnitt lag.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Enfusion-Aktie, das von neutralen bis positiven Einschätzungen seitens der Analysten und Anleger geprägt ist.