Wie stabil ist Ellomay Capital wirklich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Ellomay Capital diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Aspekten rund um Ellomay Capital befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Bereich "Versorgungsunternehmen" zeigt sich, dass Ellomay Capital mit einer Rendite von -9,79 Prozent mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,46 Prozent, wobei Ellomay Capital mit 7,34 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Ellomay Capital derzeit bei 14,91 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 15,77 USD lag und somit einen Abstand von +5,77 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 15,16 USD, was einer Differenz von +4,02 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Ellomay Capital-Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Bereich ein "Gut"-Befund.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des 7-Tage-RSI liegt die Ellomay Capital-Aktie momentan bei 46,51 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,92 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Ellomay Capital in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.