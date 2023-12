Wie stabil ist Elamex de CV wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Elamex De Cv-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (ebenfalls 50) ergibt auch hier ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Analyse der Stimmungslage und des Kommunikationsverhaltens in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen im letzten Monat, weshalb die Aktie hier ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Elamex De Cv-Aktie bei 2 USD liegt und damit -41,18 Prozent unter dem GD200 (3,4 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber zeigt der GD50 einen Kurs von 2 USD, was ein "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von 0 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Aktie aufgrund dieser Analyse als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In Bezug auf Elamex De Cv wurde neutral diskutiert und es gab weder besonders positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.