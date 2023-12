Wie stabil ist Effecten-Spiegel wirklich?

Die Aktie des Effecten-spiegel wird derzeit technisch analysiert, wobei die 200-Tage-Linie (GD200) bei 11,07 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,3 EUR und damit 6,96 Prozent unter der GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 10,16 EUR, was einer Differenz von +1,38 Prozent entspricht und somit auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist die Effecten-spiegel-Aktie eine Dividendenrendite von 1,52 Prozent auf, was 4,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" Investment.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Effecten-spiegel-Aktie überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie allerdings als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt die technische Analyse somit eine schlechte Bewertung für die Effecten-spiegel-Aktie.