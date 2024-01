Wie stabil ist Eat & Beyond Global Holdings wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Eat & Beyond Global-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (46,67), und auch hier ist die Aktie weder über- noch -verkauft (Wert: 46,67), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Eat & Beyond Global.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Eat & Beyond Global war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung es erlaubt, eine "Gut"-Einstufung vorzunehmen.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu ermitteln, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Eat & Beyond Global-Aktie beträgt 0,11 CAD, was einen deutlichen Abweichung im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,08 CAD) von -27,27 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Eat & Beyond Global auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Eat & Beyond Global in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.