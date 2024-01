Wie stabil ist Duerr wirklich?

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Duerr eine Performance von -31,32 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 7,17 Prozent, was bedeutet, dass Duerr im Branchenvergleich eine Underperformance von -38,49 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 6,13 Prozent im letzten Jahr, und Duerr lag 37,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Duerr liegt bei 69,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Duerr. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, mit 2 "Gut"-Signalen (bei 1 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Duerr-Aktie von 20,7 EUR als "Schlecht"-Signal bewertet, da er um -19,39 Prozent vom GD200 (25,68 EUR) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 20,69 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,05 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Duerr-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.