Wie stabil ist Duerr ADR wirklich?

Der Vergleich des Aktienkurses von Duerr mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor zeigt, dass die Rendite von Duerr mit -26,73 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" weist Duerr eine Rendite von 32,03 Prozent unter dem Durchschnitt auf. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Duerr beträgt 34,71 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,89, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Duerr im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -20,6 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung rund um Duerr wurde ebenfalls analysiert. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab zwei "Gut" und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Duerr hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.