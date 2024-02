Black Stone Minerals Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die langfristige Meinung von Analysten zu Black Stone Minerals-Aktie ist positiv, mit einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 21 USD, was einer potenziellen Performance von 38,07 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 15,21 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Black Stone Minerals derzeit eine Dividendenrendite von 11,84 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Black Stone Minerals verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,1 Prozent, während ähnliche Aktien in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 28,45 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Unterperformance von -13,36 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 von Black Stone Minerals bei 84,91 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 66,9, was auf Neutralität hinweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Black Stone Minerals in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung mit positiven langfristigen Aussichten, aber negativen Punkten in Bezug auf Dividende, Branchenvergleich und RSI, was zu einer kritischen Betrachtung der Aktie von Black Stone Minerals führt.