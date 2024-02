Wie stabil ist Dewey Electronics wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "SBM Offshore":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Dewey Electronics betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 0 Punkte, was darauf hindeutet, dass Dewey Electronics derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 0, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Betrachtet man die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, so ist Dewey Electronics derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,55 USD, während der Kurs der Aktie (1,92 USD) um -24,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,99 USD zeigt mit einer Abweichung von -3,52 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation lassen starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. Für Dewey Electronics hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Dewey Electronics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.