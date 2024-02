Wie stabil ist Deutsche Bank wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank wird derzeit auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet, wobei ein Wert von 5,24 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" von 57,44 eine Unterbewertung von 91 Prozent signalisiert. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine Überverkaufssituation mit einem Wert von 14,46, was auch als "gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 48 weist jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt wird die RSI-Bewertung als "gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet die Deutsche Bank derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "gut" führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "schlechten" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine Gesamtbewertung als "gut".

