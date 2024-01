Wie stabil ist Dermapharm wirklich?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Dermapharm-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 87, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Dermapharm-Aktie weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Dermapharm-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Dermapharm-Aktie mit 38,64 EUR aktuell um -4,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so liegt die Einstufung aufgrund einer Distanz von -9 Prozent zum GD200 bei "Schlecht". Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Dermapharm-Aktie mit einer Rendite von 2,8 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 15 Prozent überdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,87 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Dermapharm-Aktie mit 14,67 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Schließlich zeigen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger Einfluss auf Aktienkurse. Analysen sozialer Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare und Befunde bezüglich Dermapharm überwiegend positiv ausfallen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Betrachtung ein "Gut"-Rating, was auf eine positive Stimmung unter den Anlegern hinweist. Somit ergibt sich, dass die Dermapharm-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann.