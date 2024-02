Wie stabil ist Dawnrays Pharmaceutical wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dawnrays Pharmaceutical beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 36,84 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Dawnrays Pharmaceutical-Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 1,16 HKD. Da der letzte Schlusskurs mit 1,17 HKD nur minimal darüber liegt, wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein, ergibt sich ein Wert von 1,08 HKD, was einer Überbewertung von 8,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier hinsichtlich der einfachen Charttechnik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dawnrays Pharmaceutical beträgt 3, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" als unterbewertet angesehen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Dawnrays Pharmaceutical. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Dawnrays Pharmaceutical eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des RSI, eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik und eine "Gut"-Einschätzung im fundamentalen Bereich. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien führen ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.