Wie stabil ist Daimler Truck wirklich?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Daimler Truck liegt bei 17,52 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 13,73, was ebenfalls zu einer "gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Daimler Truck-Aktie damit eine "gut"-Gesamtbewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Daimler Truck-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,28 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 34 EUR weicht somit um +8,7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "gut"-Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei 30,56 EUR, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,26 Prozent Abweichung). Somit erhält die Daimler Truck-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz der Daimler Truck lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate deuten auf eine "gut"-Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich somit für Daimler Truck in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Daimler Truck in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 schlechtes und 1 gutes Signal, was zu einer "Neutral" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "neutral" Bewertung.