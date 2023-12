Wie stabil ist Credit Agricole wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

Die französische Bank Credit Agricole bietet ihren Anlegern eine attraktive Dividendenrendite von 6,05 Prozent. Dieser Wert liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 4,4 Prozent und erhält daher von Analysten eine positive Bewertung. In sozialen Netzwerken herrscht überwiegend positive Stimmung gegenüber der Aktie, was sich in 11 grünen Tagen im Stimmungsbarometer widerspiegelt. Nur an 2 Tagen war die Stimmung neutral. Das Anleger-Sentiment wird daher als "gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Credit Agricole in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 57,57 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +57,57 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Bereich "Handelsbanken" als auch im "Finanzen"-Sektor übertrifft das Unternehmen deutlich die Durchschnittswerte und erhält in dieser Kategorie ebenfalls ein "gut"-Rating.

Ein Blick auf das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern zeigt eine neutrale Einschätzung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sind mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung für Credit Agricole ist laut Messung kaum vorhanden. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "neutral" bewertet.