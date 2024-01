Wie stabil ist Coloplast wirklich?

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung wurde bei Coloplast A- eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was auf eine positive Änderung hindeutet und somit zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Coloplast A-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 817,15 DKK liegt, was einem Unterschied von -6,46 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 764,4 DKK entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (762,6 DKK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,24 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coloplast A-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Coloplast A- im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 4 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite von Coloplast A- mit 4,47 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.