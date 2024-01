Wie stabil ist Cohen wirklich?

In den letzten zwei Wochen wurde über Cohen & in den sozialen Medien eher neutral diskutiert, was zur Folge hat, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Insgesamt erhält Cohen & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 2 und liegt damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Cohen & eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Cohen & haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher bekommt Cohen & in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält Cohen & auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält das Cohen &-Wertpapier daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Bewertung, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index.