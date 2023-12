Wie stabil ist Clorox wirklich?

Der Aktienkurs von Clorox zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -2,42 Prozent, was mehr als 157 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushaltsprodukte"-Branche von 673,58 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Clorox mit 676 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Clorox-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 149,88 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 142,34 USD liegt, was einen Unterschied von -5,03 Prozent darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs von 131,24 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,46 Prozent) liegt. Insgesamt wird die Clorox-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Clorox-Aktie als Neutral-Titel bewertet. Der RSI7-Wert liegt bei 57,09, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 30,62 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung zu Clorox ist in den sozialen Medien überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Auch in den letzten Tagen wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.