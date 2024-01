Wie stabil ist Climeon Registered (B) wirklich?

Die Aktienanalyse von Climeon zeigt gemischte Signale für potenzielle Investoren. Einerseits wird die Diskussionsintensität im Netz als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein neutraler Wert für Climeon.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 2,74 SEK für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,798 SEK, was einem Unterschied von -34,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 1,28 SEK, was einem Anstieg von 40,47 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine gute Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Climeon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage führen zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein neutrales Rating für Climeon.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine gute Einschätzung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Signale für potenzielle Investoren, wobei die Einschätzungen von neutral bis gut reichen.