Wie stabil ist Clean TeQ Water wirklich?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Clean Teq Water ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clean Teq Water-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von 47,06. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung nach dem RSI.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Clean Teq Water in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch ebenfalls eine neutrale Bewertung resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Clean Teq Water-Aktie bei 0,32 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,31 AUD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,3 AUD, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Clean Teq Water-Aktie als "Neutral" eingestuft.