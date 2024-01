Wie stabil ist Citic Guoan Information Industry wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Citic Guoan Information Industry bei 35,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 54, was weiterhin auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Citic Guoan Information Industry-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 2,26 CNH. Dies liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs von 2,28 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage. Der Wert von 2,29 CNH liegt ebenfalls nah am letzten Schlusskurs und führt zu einer neutralen Bewertung des Wertes. Zusammenfassend erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Die Diskussionsintensität zeigt starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wird auch eine negative Änderung der Stimmung festgestellt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Somit erhält die Citic Guoan Information Industry-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien bieten ebenfalls wichtige Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Allerdings zeigen sieben Handelssignale in letzter Zeit ein schlechtes Bild, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Citic Guoan Information Industry bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.