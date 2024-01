Wie stabil ist Chongqing Yukaifa wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chongqing Yukaifa-Aktie derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume, wobei Werte zwischen 0 und 100 vergeben werden. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 64,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 61,09 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität rund um Chongqing Yukaifa entspricht der üblichen Aktivität im Netz und erhält daher auch die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Unternehmen also als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 3,92 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt um 5,23 Prozent über dem aktuellen Kurs und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zusammen ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung der Aktie. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung überwiegend negativ ist und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.