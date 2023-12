Wie stabil ist China Tontine Wines wirklich?

In den letzten Wochen zeigte sich bei China Tontine Wines keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass in den sozialen Medien, die für diese Auswertung herangezogen werden, keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen zu erkennen war. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt für China Tontine Wines einen Wert von 51,28, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 55,41 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der China Tontine Wines-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,82 HKD lag, was einem Unterschied von -11,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,91 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Tontine Wines-Aktie bei 8 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 8,12 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche als 89 Prozent weniger eingestuft wird. In der Branche "Getränke" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 71, wodurch die Aktie als unterbewertet betrachtet wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

