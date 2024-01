Wie stabil ist China Railway Signal, Communication wirklich?

Bei China Railway Signal & Communication beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 7. Dies ergibt eine positive Differenz von +2,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Railway Signal & Communication in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unserer Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu Unternehmensaktien liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Railway Signal & Communication wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,89 Punkte, was bedeutet, dass China Railway Signal & Communication momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Railway Signal & Communication-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,85 HKD. Der letzte Schlusskurs (2,54 HKD) weicht somit -10,88 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 2,44 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Railway Signal & Communication-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.