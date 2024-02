Wie stabil ist China Environmental Energy Investment wirklich?

China Environmental Energy Investment: Bewertung der Aktie

Die China Environmental Energy Investment-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einem Wert von 5,67 ergibt sich eine Differenz von -5,67 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite, was auf eine schlechte Dividendenpolitik hinweist.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 75,55, was einen Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,09 bedeutet. Daher wird auf fundamentaler Basis eine negative Bewertung abgegeben.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Environmental Energy Investment-Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, während sie auf 25-Tage-Basis als neutral betrachtet wird.

Zusammenfassend erhält die China Environmental Energy Investment-Aktie gemäß der Bewertungen eine insgesamt negative Einschätzung in Bezug auf Dividendenpolitik und fundamentale Kennzahlen, sowie neutrale Bewertungen in Bezug auf Sentiment und technische Analyse.