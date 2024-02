Wie stabil ist Chia Tai wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dieser Index wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Chia Tai angewendet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Chia Tai weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,67, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Chia Tai-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Analysen weist die Aktie von Chia Tai ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,06 auf, was 96 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.

Bei der Beurteilung der Stimmung der Anleger ist zu beachten, dass sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer eine neutrale Haltung gegenüber Chia Tai herrschte. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Chia Tai-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dieser weicht um -29,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung bedeutet. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Zusammenfassend erhält die Chia Tai-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating, was darauf hindeutet, dass sie weder positiv noch negativ bewertet wird.