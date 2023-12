Wie stabil ist Chesapeake Utilities wirklich?

Die Chesapeake Utilities Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 102,01 USD liegt sie um +8,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was eine kurzfristig positive Einschätzung ergibt. Allerdings ist die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, mit -10,11 Prozent negativ, was zu einer insgesamt neutralen charttechnischen Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Chesapeake Utilities zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden. Daher wird die langfristige Stimmung als negativ eingestuft.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 19 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet erscheint.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen zu Chesapeake Utilities diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt wird die Chesapeake Utilities Aktie kurzfristig positiv bewertet, während die langfristige Einschätzung neutral ist.

