Wie stabil ist Chart Industries wirklich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Chart Industries hat ein KGV von 22,58, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31,31 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und wir sie daher als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Chart Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,59 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 242,36 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -244,95 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chart Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 142,12 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 136,33 USD lag, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Chart Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.