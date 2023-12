Wie stabil ist Champion wirklich?

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die soziale Plattform von Champion untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen haben die Nutzer neutrale Themen rund um Champion diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI für Champion beträgt 90 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Champion für diesen Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Champion bei 0,07 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 0,092 HKD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +31,43 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 derzeit 0,1 HKD, was einer Distanz von -8 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Champion beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Champion eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

