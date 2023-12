Wie stabil ist Cereno Scientific AB wirklich?

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen einen überwiegend negativen Trend. Zusätzlich wurden in den Diskussionen verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cereno Scientific thematisiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Bewertung von Cereno Scientific berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität zu beobachten war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cereno Scientific derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,17 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,376 EUR um +121,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Daher wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,37 EUR, was einer Abweichung von +1,62 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cereno Scientific liegt bei 98,15, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird als "Neutral" eingestuft. Somit erhält diese Kategorie insgesamt die Einstufung "Schlecht".