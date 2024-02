Wie stabil ist Cepton wirklich?

Die Cepton-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,33 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 2,7 USD, was einer Abweichung von -37,64 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,06 USD zeigt einen negativen Trend, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen auch eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Cepton. Die Rate der Stimmungsänderungen war negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Cepton momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch neutral eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für Cepton eine gemischte Bewertung aus technischer Analyse und Sentiment, mit einer Tendenz zu einer schlechteren Performance in der nahen Zukunft.