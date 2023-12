Wie stabil ist Centerra Gold wirklich?

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analysten haben sich Centerra Gold auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Centerra Gold diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Analyse wurde zusätzlich durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei neun Signale zur Verfügung standen. Auf dieser Ebene ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird Centerra Gold hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in der Internet-Kommunikation lassen sich mit dieser Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Centerra Gold hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Centerra Gold eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Centerra Gold beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 43,97 und für 25 Tage 44,67. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Centerra Gold beträgt derzeit 4. Im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt sich eine positive Differenz von +0,29 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik von Centerra Gold eine "Neutral"-Bewertung durch die Analysten.