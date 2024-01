Wie stabil ist Ceconomy wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Ceconomy liegt der aktuelle Wert des RSI bei 80,46, was auf eine Überkaufung hindeutet. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Ceconomy gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Ceconomy daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ceconomy diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Ceconomy-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen ähnlichen Trend, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ceconomy-Aktie daher auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.