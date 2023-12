Wie stabil ist Cathay Financial Holding wirklich?

Die Cathay-Aktie wird durch eine technische Analyse als neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,63 USD, was dem Schlusskurs am letzten Handelstag entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen keine signifikanten Abweichungen und führen daher zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment führt zu einer neutralen Bewertung, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Zur Einschätzung, ob die Cathay-Aktie überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Cathay-Aktie sowohl aus der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz im Internet als auch aus dem Anleger-Sentiment und dem Relative-Stärke-Index.