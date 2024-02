Wie stabil ist Canadian Solar wirklich?

Der Aktienkurs von Canadian Solar hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Underperformance von -94,58 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Canadian Solar um 57,34 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Canadian Solar in den sozialen Medien verzeichnet, was auf eine positive Stimmung bei den Marktteilnehmern hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die gestiegene Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen und die zunehmende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem insgesamt positiven Rating.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Solar bei 3,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,89 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canadian Solar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 29,6 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 22,1 USD liegt, was einem Unterschied von -25,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur ein geringer Unterschied von -3,37 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Canadian Solar-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein gemischtes Rating, wobei fundamentale Faktoren zu einer positiven Einschätzung und technische Faktoren zu einer neutralen bis negativen Einschätzung führen.