Wie stabil ist CVS wirklich?

Die Aktie von Cvs weist eine Dividendenrendite von 0,45 Prozent auf, was 4,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Zudem wurden positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cvs verstärkt diskutiert. Aufgrund dieser positiven Tendenzen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes wurde die Aktie von Cvs auf die Stimmung rund um die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Zudem gab es kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Cvs die Note "Neutral" gegeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Cvs eine Rendite von -17,1 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -19,88 Prozent, wobei Cvs mit 2,78 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs ein "Gut"-Rating.