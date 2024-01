Wie stabil ist CVR Energy wirklich?

Cvr Energy wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,63 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cvr Energy insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 28 USD ein Abwärtspotenzial von -7,59 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Cvr Energy mit 20,25 Prozent geringfügig unter dem Durchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete eine mittlere Rendite von 20,38 Prozent, wobei Cvr Energy um 0,13 Prozent dahinter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Positive Themen rund um den Wert wurden in den letzten Tagen ebenfalls angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene positiv ist. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.