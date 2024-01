Wie stabil ist CRA wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Cra International":

Der Aktienkurs von Cra im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor zeigt eine Rendite von -18,05 Prozent, was mehr als 167 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,62 Prozent, wobei auch hier Cra mit 25,67 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 1,44 Prozent, was 3,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 5,23) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cra-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Cra im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem gab es in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um Cra, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cra mittlerweile auf 101,42 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 98,85 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,53 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 96,19 USD, wodurch die Aktie mit +2,77 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.