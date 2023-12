Wie stabil ist Buru Energy wirklich?

Die Aktie von Buru Energy wird derzeit mit einem Kurs von 0,115 AUD gehandelt, was einem Abstand von -4,17 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +15 Prozent liegt. Somit kann die Aktie insgesamt charttechnisch als "Gut" eingestuft werden.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Meinungen zu diesem Wert. Insgesamt fällt die Einschätzung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher negativ aus, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Aktie von Buru Energy eine neutrale Einstufung. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,69 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Ranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung zu einer Aktie verstärken oder verändern. Bei Buru Energy wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.