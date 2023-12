Wie stabil ist Builders wirklich?

Die Builders, ein Unternehmen aus dem Bauwesen, hat kürzlich eine Dividende von 0 % ausgeschüttet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,29 % ist dies eine niedrige Ausschüttung und somit ist die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Builders bei 0,32 HKD und ist damit -5,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf der anderen Seite ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage um +18,52 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Builders haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Builders für diese Stufe daher ein "Neutral".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 15,19, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb Builders auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.