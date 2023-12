Wie stabil ist Britvic wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Britvic":

In den letzten vier Wochen waren keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Britvic in den sozialen Medien festzustellen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite von Britvic liegt derzeit bei 3,49 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent liegt. In der Kategorie "Dividende" erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen über Britvic in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Britvic bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Britvic liegt bei 66, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 47,49 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.