Wie stabil ist Bristol-Myers Squibb wirklich?

Die Bristol-myers Squibb-Aktie wurde von insgesamt 12 Analysten bewertet, wobei 5 Bewertungen als "Gut", 6 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 69,55 USD, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 36,6 Prozent vom letzten Schlusskurs von 50,91 USD entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Bristol-myers Squibb bei -28,7 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Arzneimittel"-Branche mit einer Rendite von -9,74 Prozent liegt das Unternehmen mit 18,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bristol-myers Squibb-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 57,4 USD. Der letzte Schlusskurs von 50,91 USD weicht somit um -11,31 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 50,39 USD liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+1,03 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bristol-myers Squibb-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,65 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Arzneimittel" beträgt ein KGV von 114, was einem aktuellen Abstand von 91 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" eingestuft und erhält somit ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Bristol-Myers Squibb-Analyse vom 22.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Bristol-Myers Squibb jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Bristol-Myers Squibb-Analyse.

Bristol-Myers Squibb: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...