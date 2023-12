Wie stabil ist Boral wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Boral":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Kommunikation über Boral in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Boral unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 35. Das bedeutet, dass die Börse 35,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Boral zahlt. Dieser Wert liegt 28 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Werte in der Branche "Baumaterialien", wodurch der Titel als unterbewertet gilt und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Boral damit 79,66 Prozent über dem Durchschnitt (-14,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -14,63 Prozent, wodurch Boral aktuell 79,66 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Boral eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Baumaterialien" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.