Wie stabil ist BioNeutra Global wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bioneutra Global wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Bioneutra Global-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 57,14, was bedeutet, dass Bioneutra Global hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt. Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Bioneutra Global haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Bioneutra Global mit einem Wert von 12,25 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Differenz von 83 Prozent entspricht. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut". Bei einer Dividende von 0 % ist Bioneutra Global im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (4,12 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 4,12 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

