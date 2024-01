Wie stabil ist Bijou Brigitte Modische Accessoires wirklich?

Der Aktienkurs von Bijou Brigitte verzeichnet eine herausragende Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter". Mit einer Rendite von 7,31 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen um mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,6 Prozent aufweist, schneidet Bijou Brigitte mit 3,71 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Bijou Brigitte liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird als "Neutral" eingestuft, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bijou Brigitte derzeit bei 43,97 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 39,4 EUR notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,39 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 39,17 EUR auf, was einen Abstand von +0,59 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bijou Brigitte diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.