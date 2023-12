Wie stabil ist Beijing Properties wirklich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Beijing Properties gab es in den sozialen Medien zuletzt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Beijing Properties beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei der RSI der Beijing Properties bei 50 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Beijing Properties von 0.035 HKD mit -30 Prozent Entfernung vom GD200 (0,05 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50 einen Kurs von 0,04 HKD auf, was zu einem Abstand von -12,5 Prozent führt und somit auch ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs ergibt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Beijing Properties für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Insgesamt ergibt sich damit für die Aktie von Beijing Properties eine Gesamtbewertung als "Neutral".