Wie stabil ist Beijing Join-Cheer Software wirklich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von Beijing Join-cheer Software beträgt 91, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Somit ist Beijing Join-cheer Software aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Beijing Join-cheer Software eine Performance von -16,6 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 13,66 Prozent gestiegen sind, zu einer Underperformance von -30,26 Prozent führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 12,17 Prozent, wobei Beijing Join-cheer Software um 28,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Beijing Join-cheer Software als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beijing Join-cheer Software-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67 und ein Wert für den RSI25 von 64,75, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Beijing Join-cheer Software langfristig eine starke Diskussionsintensität aufweist, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Aufgrund dessen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild zugeordnet.