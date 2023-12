Wie stabil ist Be Semiconductor Industries wirklich?

Die Aktienanalyse von Be Semiconductor Industries ergibt ein gemischtes Bild in Bezug auf verschiedene Faktoren. In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz zeigt die Aktie eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz war im Vergleich zur üblichen Aktivität, was zu dieser Einschätzung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich also ein neutraler Wert in diesem Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung. Der Kurs liegt derzeit 18,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Ebenso liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei 38,96 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Be Semiconductor Industries mit 23,01 in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenpolitik von Be Semiconductor Industries wird hingegen positiv bewertet. Mit einer Dividendenrendite von 2,66 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau liegt die Aktie 2,66 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine positive Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild, wobei die technische Analyse und die Dividendenpolitik positiver bewertet werden, während die Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und des Sentiments im Netz neutral ausfällt.